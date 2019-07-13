مصرع طفلين وتضرر 6 مقاطعات بالهند إثر استمرار هطول الأمطار الغزيرة

نيودلهى أ ش أ

لقى طفلان مصرعهما فى مقاطعة كيشنجانى بولاية بيهار الهندية من جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وقال الأمين الرئيسى لإدارة الكوارث براتيا أمريت - حسبما ذكرت قناة (إن دى تى في) الهندية اليوم السبت - "إن 6 مقاطعات بالولاية الهندية تضررت بصورة بالغة نظرا لارتفاع مستوى الأنهار فى أعقاب هطول الأمطار الغزيرة".

وأضاف أن من بين المقاطعات المتضررة (شوحار، وسيتامارهى، وغرب شامبران، وجامناجار، واراري، وكيشنجاني)، موضحا أنه تم إجلاء الأشخاص إلى مناطق أكثر أمانا، ويتم إتباع ما يعرف بـ"إجراءات التشغيل القياسية".

كما لفتت القناة الهندية إلى أن فرق التخفيف من آثار الكوارث تقوم بتنفيذ أعمال إنقاذ وإغاثة فى العديد من المقاطعات.