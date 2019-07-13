سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 12:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

مصرع طفلين وتضرر 6 مقاطعات بالهند إثر استمرار هطول الأمطار الغزيرة

السبت، 13 يوليه 2019 11:50 م
مصرع طفلين وتضرر 6 مقاطعات بالهند إثر استمرار هطول الأمطار الغزيرة امطار غزيرة _ صورة أرشيفية
نيودلهى أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفلان مصرعهما فى مقاطعة كيشنجانى بولاية بيهار الهندية من جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وقال الأمين الرئيسى لإدارة الكوارث براتيا أمريت - حسبما ذكرت قناة (إن دى تى في) الهندية اليوم السبت - "إن 6 مقاطعات بالولاية الهندية تضررت بصورة بالغة نظرا لارتفاع مستوى الأنهار فى أعقاب هطول الأمطار الغزيرة".

وأضاف أن من بين المقاطعات المتضررة (شوحار، وسيتامارهى، وغرب شامبران، وجامناجار، واراري، وكيشنجاني)، موضحا أنه تم إجلاء الأشخاص إلى مناطق أكثر أمانا، ويتم إتباع ما يعرف بـ"إجراءات التشغيل القياسية".

كما لفتت القناة الهندية إلى أن فرق التخفيف من آثار الكوارث تقوم بتنفيذ أعمال إنقاذ وإغاثة فى العديد من المقاطعات.

 


مصرع طفلين

تضرر 6 مقاطعات

الهند

هطول الأمطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية

اليوم السابع.. السيسى: تحية تقدير للمصريين من رمز العسكرية الوطنية

الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها

الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها

التلفزيون الإسرائيلى: سارة نتنياهو تخالف القانون وتتدخل فى تعيينات الخارجية

التلفزيون الإسرائيلى: سارة نتنياهو تخالف القانون وتتدخل فى تعيينات الخارجية

السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "فيديو وصور"

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "فيديو وصور"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة