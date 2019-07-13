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مصرع طفلة لدغها عقرب أثناء لهوها أمام منزلها بمركز فرشوط فى محافظة قنا

السبت، 13 يوليه 2019 01:19 م
مصرع طفلة لدغها عقرب أثناء لهوها أمام منزلها بمركز فرشوط فى محافظة قنا جثه - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها، وذلك نتيجة إصابتها بلدغة عقرب، بمركز فرشوط شمالى المحافظة، فيما أخطرت النيابة العامة بالمحافظة لتولى التحقيقات، بعد أن أودعت بمشرحة مستشفى قنا العام.

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، بلاغا من الدكتور محمد الديب مدير عام مستشفى قنا العام، يفيد بوصول الطفلة "آلاء محمد عبده محمد" البالغة من العمر عامين مصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية ولفظت بأنفاسها الأخيرة أثناء علاجها.

أشارت التحريات التى أشرف عليها، وتابعها اللواء محمود حمزة نائب مدير أمن قنا والعميد أشرف عبد المالك رئيس قسم المباحث الجنائية إلى أنه، أثناء لهو المتوفاة بمنزلها بناحية قرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط لدغها عقرب، وأكد تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.


لدغة عقرب

وفاة طفلة بلدغة عقرب

مركز فرشوط

مستشفى قنا

مدير امن قنا

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