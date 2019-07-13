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مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم على طريق "جمصة- المنصورة"

السبت، 13 يوليه 2019 12:35 م
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم على طريق "جمصة- المنصورة" حادث تصادم -ارشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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لقى شاب مصرعه وأصيب 11 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة على طريق جمصة المنصورة.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة  محمد عبد الله فتحى 25 سنة، وإصابة 11 آخرين وتم تحويل أربع حالات منهم من مستشفى بلقاس إلى المستشفى الدولى،وتم عمل دخول لثلاث حالات لقسم العظام والجراحة العامة بمستشفى بلقاس بالإضافة إلى خروج 3 مصابين بعد تلقى العلاج وتحسن حالتهم.

 

وبتوقيع الكشف الطبى تبين إصابة أحمد البغدادى أحمد بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ومحمود على عبد الحميد 22 سنة قسم جراحه تجميل كسر بالأنف، وسعد عبد الغنى 40 سنة كسر بالحوض ودخل قسم جراحه عظام،ومحمد عبد الحميد على 45 سنة كسر بضلوع ونزيف بالصدر دخول قسم جراحه قلب وصدر، وأحمد كمال 5 سنوات كسر بالفخذ، ودعاء على 25 سنة كسر بعظام ترقوة،وتوفيق أحمد توفيق 35 سنة كسر بعنق الفخذ، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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