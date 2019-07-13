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مصرع شخصين وإصابة 12 فى حادث تصادم على طريق السنبلاوين الزقازيق

السبت، 13 يوليه 2019 02:06 م
مصرع شخصين وإصابة 12 فى حادث تصادم على طريق السنبلاوين الزقازيق حادث تصادم - أرشيفية
الدقهلية ــ شريف الديب

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لقي شخصان مصرعهما وإصيب 12 آخرون  فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق السنبلاوين الزقازيق أمام قرية القاسمي.
 
تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي السنبلاوين العام إلى العميد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل على طريق السنبلاوين الزقازيق امام منطقة القاسمى، وأسفر الحادث عن مصرع كل من، "عبد الله ابراهيم عبد الله" 42 سنة من ديرب نجم محافظة الشرقية، ومحمد صفوت ابو هاشم 43 سنة، وإصابة كل من، محمود محمد ابو القمصان 26 سنة اسامة على السيد على  23 سنة تم التحويل جراحة قلب وصدر، و عبد الله شعبان المصرى 24 سنة، وعادل محمد لبيب 29 سنة، ومحمد نصر مصطفى  45 سنة، وتم التحويل لجراحة قلب وصدر،. ومحمد عزت السيد 24 سنة، وحسن عبد المنعم حسن 40 سنة وتم التحويل لجراحة قلب وصدر، ومحمود عبده ابراهيم 30 سنة، وأكمل سليم نجاتى 22 سنة، وعبد الله شعبان المصرى 20 سنة، ومحمد محفوظ محمد 40  تحويل جراحة مخ و أعصاب، وعمر عزت السيد 24 سنة.
 
تم حجز المصابين بقسم الجراحة بالمستشفى، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة . 

الدقهلية

طريق السنبلاوين الزقازيق

مركز السنبلاوين

حادث تصادم

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