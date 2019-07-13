مصرع شاب غرقا داخل مصرف فى منيا القمح بالشرقية

لقى شاب بمركز منيا القمح بالشرقية، مصرعه غرقا فى مياه مصرف، وبالعرض على نيابة منيا القمح صرحت برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع" سمير م م ع" 31 سنة بائع دواجن، غرقا فى مياه مصرف عزبة درويش، أثناء قيادته الدراجة البخارية، حيث اختل توازنه لمعاناته مع مرض مزمن أفقده القدرة على التركيز، وسقط فى مياه المصرف، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5616 إدارى منيا القمح، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.