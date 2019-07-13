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مصادر أمريكية: لا عقوبات على جواد ظريف لترك الباب مفتوحًا للدبلوماسية

السبت، 13 يوليه 2019 05:12 ص
مصادر أمريكية: لا عقوبات على جواد ظريف لترك الباب مفتوحًا للدبلوماسية جواد ظريف
أ ش أ

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رجحت مصادر بالإدارة الأمريكية، امس الجمعة، أن واشنطن لن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف على الأقل فى الفترة الراهنة لترك الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية بين البلدين.

وأشارت المصادر - التى فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، فى تصريحات إعلامية - إلى أن هذا التوجه، جاء من جانب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، بهدف إفساح المجال أمام إمكانية الحل الدبلوماسى للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويأتى هذا بعد أسابيع من إعلان وزير الخزانة الأمريكى ستيفن مينوتشين أن الرئيس دونالد ترامب أصدر إليه توجيهات بفرض عقوبات على الوزير الإيراني.

وعلى الرغم من ممارسة ضغوط كبيرة من جانب واشنطن على إيران لكن ترامب أبدى فى عدة مناسبات رغبته فى الحديث إلى المسئولين الإيرانيين بدون شروط مسبقة، لكن المسئولين فى طهران رفضت حتى تظهر واشنطن احترامها لبلادهم.


جواد ظريف

ايران

امريكا

ترامب

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