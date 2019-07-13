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مسئول فلسطينى: مناقشة قضية اللاجئين والأونروا باجتماعات مؤتمر المشرفين غدا بالقاهرة

السبت، 13 يوليه 2019 05:56 م
مسئول فلسطينى: مناقشة قضية اللاجئين والأونروا باجتماعات مؤتمر المشرفين غدا بالقاهرة الاونروا
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أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن منظمة التحرير ستواصل تحركها مع الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لمواجهة الخطة الأمريكية الهادفة إلى تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

 

وأضاف - في بيان صحفي اليوم السبت - أن المنظمة تسعى أيضا لحشد الدعم السياسي والمالي لتجديد ولاية تفويض عمل الوكالة الذي سينتهي في سبتمبر المقبل بأغلبية مطلقة في الأمم المتحدة، بما يضمن الحفاظ على بقاء وجودها واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين كمؤسسة أممية شاهدة على مأساتهم والعنوان السياسي لقضيتهم في الأمم المتحدة.

 

وقال أبو هولي إن أعمال الدورة (102) لمؤتمر المشرفين ستبدأ غدا الأحد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية "القاهرة" بمشاركة الأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، بالإضافة لممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "أليكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو"، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية.

 

وأضاف أن انعقادها يأتي في ظل ظروف وتطورات خطيرة ترافق قضية اللاجئين على ضوء التصريحات الخطيرة التي تخرج من الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي حول تصفية قضية اللاجئين وعن المسعى الأمريكي الذي كشف عنه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات لتوطين اللاجئين وتصفية الأونروا ونقل المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين إلى الدول المضيفة، التي تحتاج إلى تحرك تجاه إحباط هذا المسعى وتعريته أمام دول العالم باعتباره موقفا خارجا عن الإجماع الدولي الذي جسده القرار (194) القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والقرار (302) الذي يؤكد استمرارية عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم، كذلك الإجماع العربي الذي يرفض التوطين، ويؤكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم .

 

وأوضح أبو هولي الذي يترأس أعمال المؤتمر، أن مجمل تطورات القضية الفلسطينية على رأسها ملف اللاجئين والأونروا وتجديد تفويضها ستكون على طاولة اجتماعات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش خلال فترة انعقاده القضايا المدرجة على جدول أعماله في متابعة تطورات الانتفاضة ودعمها والتأكيد على عروبة القدس والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصري، وقضية اللاجئين وتطوراتها، ونشاطات الأونروا، وأوضاعها المالية والتنمية في الأراضي الفلسطينية .

 

وأشار إلى أن توصيات المؤتمر سيتم عرضها على مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الذي سيعقد في الجامعة العربية بالقاهرة في وقت لاحق، لافتا إلى أن وفد دولة فلسطين سيؤكد موقف القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير برفض كل ما يطرح من حلول وصفقات لا تبنى على أساس حل الدولتين وتتجاوز قرارات الشرعية الدولية والتأكيد على رفض التوطين والوطن البديل، كما سيقدم مجموعة من التقارير المتخصصة حول مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر .

 


فلسطين

القاهرة

الاونروا

منظمة التحرير

الجامعة العربية

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