"محدش رضى يشغلنى".. اعترافات مسجل خطر: تاجرت فى الهيروين بسبب صحيفة سوابقى

كتب عبد الله محمود

"خرجت من السجن ورجعت تانى عادى حاجة مش جديدة، واحد سوابق عايزينى اشتغل ايه، تاجرت فى المخدرات عشان مفيش حد رضى يشغلنى حتى زبال، كل الناس خايفة بسبب صحيفة سوابقى مع أنى أغلب منى مفيش، باتمنى حالى يتعدل وأعيش زى بقية الناس"، بهذه الكلمات اعترف "محمود.ى" 36 سنة مسجل خطر، أمام النيابة العامة، ردا على اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة.

وكشف المتهم، بأنه اتخذ من دائرة قسم شرطة حدائق القبة مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة لتوفير متطلباته المعيشية، ورغبته فى الثراء السريع، وما يحتاجه من مخدرات أدمنها.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "محمود.ي" 36 سنة مسجل خطر، مقيم فى المطرية، وبحوزته 350 جرام من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على عدد من عملائه.

وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتحرر له المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق معه وقررت حبسه على ذمته.