محافظ الجيزة: تطوير مواقف السرفيس والبدء بالمنيب والصباح والميدان

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أن مواقف سرفيس الجيزة يجب أن تشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة معربا عن عدم رضاه عن الوضع الحالى لمواقف سرفيس المحافظة سواء على مستوى الايرادات أو الخدمات المقدمة مشيراً إلى متابعته اليوميه للمواقف وعدم السماح بأى شكل من أشكال إهدار حق الدولة فى هذا المجال .

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الذى ترأسه المحافظ ظهر اليوم بديوان عام المحافظة لبحث سبل تطوير مواقف سرفيس المحافظة من الناحية الإنشائية والخدمية وتعظيم الإيرادات المحصله وذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الاحياء ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومشروع النقل الجماعى بالجيزة ومديرى الادارة العامة للمرافق ومرور الجيزة عدد من رؤساء الأحياء.

وقال المحافظ أن الهدف من الاجتماع هو وضع تصور لتطوير بعض مواقف سرفيس المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وإيجاد سبل لتعظيم الموارد نظراً للاعباء المالية الكبيرة التى يتحملها جهاز السرفيس ،لافتاً إلى أن أعمال التطوير سوف تشمل تركيب بوابات الكترونية على المواقف لاحكام السيطرة على الايرادات المحصلة بدون تدخل العنصر البشرى كما سيتم تركيب "تندات" بالمواقف لمواجهة حرارة الشمس المرتفعة والامطار فى موسم الشتاء وتطوير وصيانة دورات المياه بشكل ادمى .

وكشف المحافظ أن بدء التطوير من خلال ثلاث مواقف بشكل مبدئى وهى مواقف المنيب والصباح وميدان الجيزة .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع باستغلال جميع الأكشاك داخل المواقف وتأجير المغلق منها مع مراعاة الشكل الجمالى فى ذلك والتصدى للأكشاك العشوائية المنتشرة داخل مواقف السرفيس .

وكلف راشد جهاز السرفيس والإدارة العامة والمرافق بالجيزة ورؤساء الاحياء والمراكز بتكثيف الحملات على المواقف والتصدى لأى أعمال مخالفة تتم داخل مواقف السرفيس وعمل حصر بالمواقف العشوائية بالمحافظة وضرورة الاستفادة منها .

كما وجه بضرورة مواصلة الحملات على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وضبط المخالفين.