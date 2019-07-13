سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 12:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة: تطوير مواقف السرفيس والبدء بالمنيب والصباح والميدان

السبت، 13 يوليه 2019 12:22 م
محافظ الجيزة: تطوير مواقف السرفيس والبدء بالمنيب والصباح والميدان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أن مواقف سرفيس الجيزة يجب أن تشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة معربا عن عدم رضاه عن الوضع الحالى لمواقف سرفيس المحافظة سواء على مستوى الايرادات أو الخدمات المقدمة مشيراً إلى متابعته اليوميه للمواقف وعدم السماح بأى شكل من أشكال إهدار حق الدولة فى هذا المجال .

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الذى ترأسه المحافظ ظهر اليوم بديوان عام المحافظة لبحث سبل تطوير مواقف سرفيس المحافظة من الناحية الإنشائية والخدمية وتعظيم الإيرادات المحصله وذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الاحياء ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومشروع النقل الجماعى بالجيزة ومديرى الادارة العامة للمرافق ومرور الجيزة عدد من رؤساء الأحياء.

وقال المحافظ أن الهدف من الاجتماع هو وضع تصور لتطوير بعض مواقف سرفيس المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وإيجاد سبل لتعظيم الموارد نظراً للاعباء المالية الكبيرة التى يتحملها جهاز السرفيس ،لافتاً إلى أن أعمال التطوير سوف تشمل تركيب بوابات الكترونية على المواقف لاحكام السيطرة على الايرادات المحصلة بدون تدخل العنصر البشرى كما سيتم تركيب "تندات" بالمواقف لمواجهة حرارة الشمس المرتفعة والامطار فى موسم الشتاء وتطوير وصيانة دورات المياه بشكل ادمى .

وكشف المحافظ أن بدء التطوير من خلال ثلاث مواقف بشكل مبدئى وهى مواقف المنيب والصباح وميدان الجيزة .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع باستغلال جميع الأكشاك داخل المواقف وتأجير المغلق منها مع مراعاة الشكل الجمالى فى ذلك والتصدى للأكشاك العشوائية المنتشرة داخل مواقف السرفيس .

وكلف راشد جهاز السرفيس والإدارة العامة والمرافق بالجيزة ورؤساء الاحياء والمراكز بتكثيف الحملات على المواقف والتصدى لأى أعمال مخالفة تتم داخل مواقف السرفيس وعمل حصر بالمواقف العشوائية بالمحافظة وضرورة الاستفادة منها .

كما وجه بضرورة مواصلة الحملات على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وضبط المخالفين.

 


السيرفيس

تطوير مواقف السيرفيس

سيرفيس الجيزة

مواقف الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة..ويكافئ رئيس حى بولاق ونائبه

الخميس، 11 يوليه 2019 08:01 م

محافظ الجيزة: إيقاف شهر لتراخيص سيارات السرفيس المخالفه للتعريفة

الخميس، 11 يوليه 2019 12:50 م

محافظ الجيزة: تركيب كاميرات مراقبة بسوق برقاش للتصدى للتعامل بعنف مع الجمال

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:09 م

محافظة الجيزة: ضبط 3 طن دقيق بلدى مدعم بمدن المحافظة

الأحد، 07 يوليه 2019 02:22 م

المعاناة مستمرة".. شكوى من انقطاع مياه الشرب فى كفر طهرمس بمحافظة الجيزة

السبت، 06 يوليه 2019 10:00 م

محافظ الجيزة: تعليق لافتات بالتعريفات الجديدة وخطوط ساخنة لتلقى شكاوى الركاب

السبت، 06 يوليه 2019 07:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات ..صور

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات ..صور

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة