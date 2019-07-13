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مجلس الشيوخ الامريكى يطالب ترامب بفرض عقوبات على تركيا

السبت، 13 يوليه 2019 02:00 ص
مجلس الشيوخ الامريكى يطالب ترامب بفرض عقوبات على تركيا مجلس الشيوخ الامريكى
أ ش أ

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 طالب أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا بعدما وافقت الأخيرة، وهي عضو بحلف الناتو، على استقبال نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي "إس-400"، والذي اتفقت أنقرة على شرائه في وقت سابق رغم رفض واشنطن، والتي تتخوف من استخدام النظام في جمع معلومات دقيقة عن المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-35".
 
وقال رئيسا لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجمهوريان جيم إنهوف وجيم ريش، ونائباهما الديمقراطيان بوب مينينديز وجاك ريد، في بيان مشترك، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "اختار شراكة خطرة (مع روسيا) على حساب أمن تركيا ورخائها الاقتصادي وسلامة حلف الناتو"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.
 
ودعا المشرعون ترامب إلى فرض عقوبات تشريعية على أنقرة في إطار مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال قانون العقوبات، والذي يعاقب حلفاء واشنطن الذين يشترون معدات عسكرية روسية.
 

مجلس الشيوخ الأمريكي

دونالد ترامب

تركيا

حلف الناتو

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