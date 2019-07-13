مباحث الدقهلية تكشف ملابسات العثور على جثة ملقاة فى مصرف

الدقهلية - سارة الباز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة ملقاة بأحد المصارف مسددة بها عدة طعنات نافذة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لمركز الجمالية بانتشال جثة لكهربائى سيارات، ومطلوب ضبطه فى قضية سرقة بالإكراه من مياه المصرف الموازى للطريق الرابط بين الجمالية وصان الحجر بمحافظة الشرقية بدائرة المركز مصاب بجروح طعنية متفرقة.

أسفرت جهود فريق البحث عن قيام المجنى عليه بترك محل إقامته للهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده فى قضية السرقة بالإكراه، للإقامة بشقة لأحد الأشخاص تقع في دائرة قسم شرطة ثان دمياط، وأن الأخير هو مرتكب الواقعه ، قام بالتعدى عليه بمطواة أثناء مشاجرة بينهما حال تواجدهما بالشقة لخلافات على تقسيم بعض متحصلات جرائمهما فأودى بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالتخلص من آداة الجريمة،تم تحرير المحضر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.