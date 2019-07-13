ماكرون: فرنسا ستنشئ قيادة للفضاء داخل سلاح الجو

باريس (رويترز)

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه وافق على إنشاء قيادة للفضاء داخل سلاح الجو الفرنسى لتحسين القدرات الدفاعية للبلاد.

وفى كلمة أمام عسكريين عشية عرض يوم الباستيل، قال ماكرون إن العقيدة العسكرية الجديدة (الداعية) لتأسيس قيادة للفضاء ستعزز سبل حماية الأقمار الصناعية الفرنسية مضيفا أن الاستثمارات المرتبطة بالقيادة الجديدة لم تحدد بعد.

وقال ماكرون "من أجل تأكيد هذه العقيدة وضمان تطوير وتعزيز قدراتنا الفضائية، سيتم إنشاء قيادة للفضاء داخل سلاح الجو فى سبتمبر أيلول المقبل".