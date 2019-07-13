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لطلاب الثانوية العامة.. نصائح نفسية لاستقبال النتيجة بصدر رحب

السبت، 13 يوليه 2019 03:46 م
لطلاب الثانوية العامة.. نصائح نفسية لاستقبال النتيجة بصدر رحب امتحانات الثانوية
كتبت فاطمة ياسر

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019، وجميعنا نعرف أن الأهلى والطلاب يعانون من القلق بشدة وفى انتظار النتيجة، وخلال التقرير التالى نتعرف على أفضل النصائح لاستقبال النتيجة بصدر رحب، وفقا للنصائح التى قدمها التقرير عبر موقع "webmed".

- وأنت فى انتظار النتيجة وبعد ومشاهدتها عليك الخروج وابتعد عن الجلوس فى المنزل لأن هذا الأمر قد يعرضك للاكتئاب، وفى نهاية الأمر النتيجة لن تتغير.

- على الأهل عدم مقارنة نتيجة أبنائهم بنتيجة الأصدقاء والأقارب، وعليهم عدم المقارنة والعنف.

- على الأهل والطلاب التفكير فى الخطوات التالية، ما هى الكلية التى يمكن للطالب الالتحاق بها، وستساعده فى تحقيق حلمه فى المستقبل.

- على الطالب الاستمتاع بوقته، عن طريق التنزه مع الأصدقاء والأقارب، لأن الضغط النفسى لن يغير شيئا.

- يمكنك انتظار ظهور النتيجة مع أصدقائك إذا كنت تشعر أن هذا الأمر أفضل لك.


الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

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نصائح نفسية للثانوية العامة

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