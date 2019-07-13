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قوات الأمن الصومالية تنهى هجوما لمتشددين على فندق فى كيسمايو

السبت، 13 يوليه 2019 07:40 ص
قوات الأمن الصومالية تنهى هجوما لمتشددين على فندق فى كيسمايو الصومال
رويترز

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 قال ضابط شرطة إن قوات الأمن الصومالية أنهت اليوم السبت هجوما شنه خلال الليل مقاتلون من حركة الشباب الإسلامية المتشددة على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلا. وقال رائد الشرطة محمد عبدي لرويترز بالتليفون من كيسمايو "العملية انتهت.
 
"حتى الآن نعرف أن 13 شخصا ماتوا. تم إنقاذ كثيرين. والمهاجمون الأربعة قًتلوا بالرصاص".
 
وكان أفراد من تلك الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة قد اقتحموا الفندق بعد استهدافه بسيارة ملغومة يوم الجمعة في الوقت الذي كان فيه شيوخ قبائل ونواب مجتمعين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة.

الصومال

حركة الشباب الإسلامية

مدينة كيسمايو

سيارة ملغومة

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