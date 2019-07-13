قطاع التدريب بوزارة الرى يبحث إجراءات تنفيذ خطة العام التدريبى الحالى

كتبت أسماء نصار

أكد قطاع التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى ، أنه عقد اجتماع الادارة المركزية لتنفيذ البرامج التدريبية والادارات العامة وفروع التدريب التابعة لها باسنا والمنيا والفيوم والزقازيق ودمنهور وكفر الشيخ، وذلك لمناقشة انجازات الفروع والمقر الرئيسى فى تنفيذ الخطة التدريبية لعام 2019/2018 والاجراءات التى تم اتخاذها للبدء فى تنفيذ خطة العام التدريبى الحالى 2020/2019 و الدروس المستفادة لتطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة العنصر البشرى ضمن منظومة الموارد المائية والرى.

وعرض مديرو فروع التدريب خلال الاجتماع احتياجات كل فرع والتى تضمن حسن سير ورفع كفاءة العملية التدريبية بما يلبى رغبات المتدربين لتحقيق اهداف واستراتيجيات ادارة الموارد المائية.

وفى نهاية الاجتماع تم الترحيب بالمقترحات والافكار التى ابداها فريق العمل والتى من شأنها رفع كفاءة العملية التدريبية ووضع القطاع على خريطة مؤسسة التدريب الدولية .

الجدير بالذكر أنه تم اعتماد قطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية والرى كجهة تدريب قومية لدي الجهاز المركز للتنظيم والادارة وتم ادراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومى، و أن هذه الخطوة داعمة للتعريف بالقطاع وتسويقه لدي الجهات الحكومية والغير حكومية وكذلك التنسيق مع جهات الدولة المختلفة فى تنفيذ البرامج والدورات التدريبية بما يتماشى مع استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.