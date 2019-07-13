سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 06:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

قطاع التدريب بوزارة الرى يبحث إجراءات تنفيذ خطة العام التدريبى الحالى

السبت، 13 يوليه 2019 06:00 ص
قطاع التدريب بوزارة الرى يبحث إجراءات تنفيذ خطة العام التدريبى الحالى وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد قطاع التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى ، أنه عقد اجتماع الادارة المركزية لتنفيذ البرامج التدريبية والادارات العامة وفروع التدريب التابعة لها باسنا والمنيا والفيوم والزقازيق ودمنهور وكفر الشيخ، وذلك لمناقشة انجازات الفروع والمقر الرئيسى فى تنفيذ الخطة التدريبية لعام 2019/2018 والاجراءات التى تم اتخاذها للبدء فى تنفيذ خطة العام التدريبى الحالى 2020/2019 و الدروس المستفادة لتطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة العنصر البشرى ضمن منظومة الموارد المائية والرى.
 
وعرض مديرو فروع التدريب خلال الاجتماع احتياجات كل فرع  والتى تضمن حسن سير ورفع كفاءة العملية التدريبية بما يلبى رغبات المتدربين لتحقيق اهداف واستراتيجيات ادارة الموارد المائية. 
 
وفى نهاية الاجتماع تم الترحيب بالمقترحات والافكار  التى ابداها فريق العمل والتى من شأنها رفع كفاءة العملية التدريبية ووضع القطاع على خريطة مؤسسة التدريب الدولية .
 
الجدير بالذكر أنه تم اعتماد قطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية والرى كجهة تدريب قومية لدي الجهاز المركز للتنظيم والادارة وتم ادراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومى، و أن هذه الخطوة داعمة للتعريف بالقطاع وتسويقه لدي الجهات الحكومية والغير حكومية وكذلك التنسيق مع جهات الدولة المختلفة فى تنفيذ البرامج والدورات التدريبية بما يتماشى مع استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.
 
 
 
 

وزارة الرى

قطاع التدريب

تدريب الرى

البرامج التدريبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

توفير 52% من احتياجات أسمدة الزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

توفير 52% من احتياجات أسمدة الزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

لو اسمك مش عاجبك وعايز تغيره.. تعرف على الطريقة × 12 خطوة

لو اسمك مش عاجبك وعايز تغيره.. تعرف على الطريقة × 12 خطوة

6 أيام تفصلنا عن عرض فيلم The Lion King وديزنى تترقب رقم قياسي جديد

6 أيام تفصلنا عن عرض فيلم The Lion King وديزنى تترقب رقم قياسي جديد

كل ما تريد معرفته عن استخراج تصاريح الدوائر الجمركية اليومية للموانئ

كل ما تريد معرفته عن استخراج تصاريح الدوائر الجمركية اليومية للموانئ

استفتاء.. الموسم الأول من Stranger Things هو الأفضل

استفتاء.. الموسم الأول من Stranger Things هو الأفضل

كلية الشرطة تعلن عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة اليوم

كلية الشرطة تعلن عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة اليوم

تعرف على تفاصيل قانون حماية الملكية الفكرية بعد موافقة البرلمان

تعرف على تفاصيل قانون حماية الملكية الفكرية بعد موافقة البرلمان

شبكة ABC تطرح مسلسل HTGAWM لموسم سادس أخير

شبكة ABC تطرح مسلسل HTGAWM لموسم سادس أخير

ظواهر فلكية لا تفوتك حتى نهاية يوليو.. أبرزها الخسوف وشهب الدلويات

ظواهر فلكية لا تفوتك حتى نهاية يوليو.. أبرزها الخسوف وشهب الدلويات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة