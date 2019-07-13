قربت على الخمسين ..اعرف ازاى تتجنب خشونة الركبة

كتبت نهير عبد النبى

خشونة الركبة واحدة من المشاكل الصحية المزعجة التى تؤثر على القيام بالواجبات اليومية والتحرك بشكل طبيعى مما يؤثر على الحياة الحالة النفسية للمريض، ففى الغالب يصاب كبار السن بخشونة الركبة ، لذلك يقدم اليوم السابع بعض النصائح التى تحد من خطر الاصابة بخشونة الركبة حسب ما ذكره موقع rush.edu وهى:



الركبة

1:يجب أن تتجنب الوقوف لفترات طويلة، وذلك لحماية الركبتين من الحمل الزائد عليهم وتعرضهم للالتهاب والخشونة.

2:ثنى الركبة والضغط على الغضاريف يعرضها لخشونة والتهاب.

3:التمارين الرياضية من أهم الطرق التى تساعد على تعزيز صحة وعضلات الجسم ، لذلك يجب المواظبة على ممارسة التمرين الرياضى ولكن تجنب ممارسة الرياضة التى تضغط على المفاصل مثل رياضة العجل.



خشونة الركبة

4: ينصح بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية مهمة لصحة الجسم وخصوصا الكالسيوم والمغنسيوم.

5:تحتوى الشمس على فيتامين د، لذلك ينصح بالتعرض لأشعة الشمس فى الصباح الباكر لتعزيز صحة العضلات والمفاصل.

6:ابتعد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية فهى تؤثر على صحة العظام والمفاصل.