قبل ما يروح لطبيب الأسنان.. اعرفى نوع التخدير اللى هيتعرض له طفلك

كتبت نهير عبد النبى

الذهاب لطبيب الأسنان من الأمور التى يخشى أن يتعرض لها الكثيرون وخصوصا الأطفال، وذلك بسبب الأدوات المزعجة وحقن التخدير والألم الذى يشعر به المريض، ولكن فى الغالب يستخدم طبيب الاسنان "التخدير"، عند اجراء الفحوصات والعمليات للأطفال وذلك حسب عمر الطفل وحالته .

وحسب ما ذكره موقع healthychildren فإن هناك أنواعا مختلفة من التخدير وهى:



طفلة

1:أكسيد النيتروز، وهو مهدئ خفيف يستخدمه الطبيب لفحص الاطفال، لا يعمل المخدر على نوم الطفل ولكن يساعد على الاسترخاء والهدوء.

2: التخدي الخفيف، ويستخدم بشكل عام للبالغين ليساعد على الاسترخاء مع الاستيقاظ ، وبعد انتهاء فترة التخدير قد لا يتذكر الطفل ما حدث بسبب تأثر المخدر.

3:التخدير المعتدل، وهنا يكون الطفل أكثر نعاسا، ويستخدم فى الجراحات البسيطة للأسنان حتى لا يشعر الطفل بالألم.



اسنان

4: التخدير العميق، ويكون عن طريق حقن الوريد، ويساعد على النوم ، ويتم التخدير تحت اشراف طبيب تخدير متخصص منعا لحدوث أى مشاكل فى الجرعة ومراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

5: التخدير العام ويستخدم فى الجراحات الكبيرة للأسنان حتى لا يشعر الطفل بالألم وذلك، ويكون الطفل نائم ولا يشعر بأى ألم اثناء العملية .