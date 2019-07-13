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غرامة 3000 جنيه لسير التوكتوك والكارو والتروسيكل بمدينة 15 مايو

السبت، 13 يوليه 2019 11:47 ص
غرامة 3000 جنيه لسير التوكتوك والكارو والتروسيكل بمدينة 15 مايو توكتوك
كتب أحمد حسن

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قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم تركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية ( التوك توك – التروسيكل – عربات الكارو)، وذلك فى إطار القضاء على المظاهر العشوائية ولإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية للمدينة.

 

وقال رئيس الجهاز: سيتم تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 3000جنيه لكل مركبة (توك توك - تروسيكل- عربة كارو) يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً للقانون، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

 

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة بشكل دورى لمنع سير المركبات المذكورة، وكذا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة حتى الانتهاء من آخر مخالفة، وذلك فى إطار النهوض بالمدينة لتكون على رأس المدن الجديدة.

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

اجهزه المدن

التوك توك

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