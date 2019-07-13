عرض الطبيب المتهم بالشروع فى قتل والده بأوسيم على مستشفى الأمراض النفسية

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بعرض طبيب متهم بالشروع فى قتل والده، طعنا بسكين على مستشفى الأمراض النفسية، لتوقيع الكشف عليه، لبيان سلامة قواه العقلية، ومدى مسئوليته عن تصرفاته.

تلقى المقدم مجدى موسى، رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغا يفيد تعرض "م. ع " مدير معهد، للاعتداء بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين للرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم، أن ابن المجنى عليه، يدعى " م " طبيب بشرى، وراء ارتكاب الجريمة، حيث سدد عدة طعنات لوالده بسلاح أبيض.

وتوصلت التحريات، أن المتهم يعانى من مرض نفسى، وتمكن الرائد وليد كمال من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.