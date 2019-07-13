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عدد متميز من مجلة المصور.. وملحق رياضى بعنوان "الحساب.. البطولة لسه مخلصتش"

السبت، 13 يوليه 2019 01:34 م
عدد متميز من مجلة المصور.. وملحق رياضى بعنوان "الحساب.. البطولة لسه مخلصتش" غلاف عدد المصور
كتب محمد السيد

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أصدرت مجلة المصور برئاسة تحرير الكاتب الصحفى أحمد أيوب، عددها الجديد، وجاء فى صدارة العدد موضوع بعنوان "الرئيس السيسى يطلق اتفاقية التجارة الحرة من النيجر.. خطوة كبيرة على طريق الوحدة الأفريقية".

 

وتناول العدد الجديد من مجلة المصور موضوعا أخر حمل عنوان: "أسواق السلع ومواقف السيارات انضباط اجبارى"،و تقرير بعنوان "فى "غرب غرب" المنيا انجاز زراعى مصرى تحت درجة حرارة 50 مئوية.

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كما تضمن العدد حوار للدكتور محمد غنيم،و تصريحات للدكتور جابر عصفور أكد فيها أن المصريين لن يسمحوا بعودة الدولة الدينية"، وملحق المصور الرياضى بعنوان: "الحساب،البطولة لسه مخلصتش".

 


مجلة المصور

احمد ايوب

النيجر

المصور الرياضى

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