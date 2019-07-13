ضبط 993 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

تسعى الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، خاصة المتعلقة بقطاع الأمن الاقتصادى، والتى تم من خلالها من لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات حيث تم ضبط 11 قضية سرقات عامة، ومخدرات، وسلاح أبيض، ونشل ، وكذا 957 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 993 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية.