ضبط 6990 لتر سولار و بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية فى تنفيذاً توجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 7 قضايا مواد بترولية بإجمالى 6990 لتر سولار- بنزين "بنطاق محافظات "الإسكندرية ، الدقهلية ، الشرقية، بنى سويف، المنيا" شملت عدد 5 قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالى 6240 لتر-2 بيع بأزيد من السعر الرسمى بإجمالى 750 لتر، تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

كما تم ضبط 408 قطعة "مستلزمات طبية، 3 قضايا فى مجال الألعاب النارية ضُبط خلالها 4500 وحدة ألعاب نارية، وتواصل أجهزة الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.