ضبط 6990 لتر سولار و بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء

نجحت الأجهزة الأمنية فى تنفيذاً توجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
وتمكنت شرطة التموين من ضبط 7 قضايا مواد بترولية بإجمالى 6990 لتر سولار- بنزين "بنطاق محافظات "الإسكندرية ، الدقهلية ، الشرقية، بنى سويف، المنيا" شملت عدد 5 قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالى 6240 لتر-2 بيع بأزيد من السعر الرسمى بإجمالى 750 لتر، تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
كما تم ضبط 408 قطعة "مستلزمات طبية، 3 قضايا فى مجال الألعاب النارية ضُبط خلالها 4500 وحدة ألعاب نارية، وتواصل أجهزة الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
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