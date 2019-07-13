سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 01:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط 64 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 14 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة

السبت، 13 يوليه 2019 01:03 م
ضبط 64 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 14 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة الحملات الأمنية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة،  لضبط الخارجين عن القانون، وتحقيق الانضباط فى الشارع، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط "41 قطعة سلاح نارى، و319 طلقة نارية، 105 قضية تموينية، 72 مخالفة مرافق، 1028 مخالفة مرورية، تنفيذ 3225 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن أسيوط.

ونجحت الحملات فى ضبط "7 قطع سلاح نارى، 10 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، 9 قطع سلاح أبيض، 66 قضية تموينية، 866 مخالفة مرافق، 619 مخالفة مرورية، تنفيذ 4086 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن الغربية ، و ضبط " 7 قطع سلاح نارى، 2 قضية اتجار بالمواد المخدرة، 350 مخالفة مرافق، 87 قضية تموينية، 974 مخالفة مرورية، تنفيذ 994 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن الفيوم.

واستمراراً للحملات، تم ضبط " 6 قطع سلاح نارى، 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 1338 مخالفة مرافق، 35 قضية تموينية، 1091 مخالفة مرورية، تنفيذ 5566 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن الشرقية ، وضبط "3 قطع سلاح نارى، 6 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، 24قضية تموينية متنوعة، 559 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 710 أحكام قضائية متنوعة" بنطاق مديرية أمن أسوان.

  

 
44585
القوات المشاركة فى الحملات

 

154287

جانب من الحملات الامنية

 


حملات امنية

الاتجار بالمخدرات

تجارة الاسلحة

مديريات الامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات ..صور

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات ..صور

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة