ضبط 64 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 14 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون، وتحقيق الانضباط فى الشارع، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط "41 قطعة سلاح نارى، و319 طلقة نارية، 105 قضية تموينية، 72 مخالفة مرافق، 1028 مخالفة مرورية، تنفيذ 3225 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن أسيوط.

ونجحت الحملات فى ضبط "7 قطع سلاح نارى، 10 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، 9 قطع سلاح أبيض، 66 قضية تموينية، 866 مخالفة مرافق، 619 مخالفة مرورية، تنفيذ 4086 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن الغربية ، و ضبط " 7 قطع سلاح نارى، 2 قضية اتجار بالمواد المخدرة، 350 مخالفة مرافق، 87 قضية تموينية، 974 مخالفة مرورية، تنفيذ 994 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن الفيوم.

واستمراراً للحملات، تم ضبط " 6 قطع سلاح نارى، 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 1338 مخالفة مرافق، 35 قضية تموينية، 1091 مخالفة مرورية، تنفيذ 5566 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن الشرقية ، وضبط "3 قطع سلاح نارى، 6 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، 24قضية تموينية متنوعة، 559 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 710 أحكام قضائية متنوعة" بنطاق مديرية أمن أسوان.



القوات المشاركة فى الحملات القوات المشاركة فى الحملات

جانب من الحملات الامنية