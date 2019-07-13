ضبط 375 كيلوجراما مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان

صرح بذلك الدكتور أيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان والذى أكد بأن الحملة شارك فيها أعضاء من مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان تحت إشراف إدارة الطب الوقائى، كما أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن الحملة أسفرت عن ضبط 375 كيلوجراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وجار إتخاذ الإجراءات اللازمة.