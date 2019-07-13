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ضبط 375 كيلوجراما مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان

السبت، 13 يوليه 2019 10:25 م
ضبط 375 كيلوجراما مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان مواد غذائية منتهية الصلاحية
أسوان - عبد الله صلاح

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شنت مديرية الصحة حملة تفتيش مكبرة إستهدفت الأسواق وأماكن تداول المنتجات الغذائية بشارع السماد ووسط مدينة أسوان.

صرح بذلك الدكتور أيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان والذى أكد بأن الحملة شارك فيها أعضاء من مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان تحت إشراف إدارة الطب الوقائى، كما أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن الحملة أسفرت عن ضبط  375 كيلوجراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وجار إتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 


الصحة

مواد غذائية منتهية الصلاحية

مديرية الشئون الصحية

اسوان

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