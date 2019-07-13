ضبط 18 تشكيلا عصابيا تخصصت فى السرقة وكشف غموض 48 حادث قتل

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لضبط الخارجين على القانون، وتنفيذ عدد من الأحكام القضائية، بمختلف محافظات الجمهورية خلال أسبوع.

وأسفرت الحملات فى مجال ضبط الأسلحة النارية، والبيضاء غير المرخصة، عن ضبط 892 قطعة سلاح نارى، "101 بندقية آلية – 187 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 61 طبنجة – 543 فرد محلى الصنع"، وضبط 1430 طلقة مختلفة الأعيرة،و 1457 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (511933) حكم قضائى وذلك على النحو التالى، " 1946" حكم جناية، و" 182155" حكم حبس، و"263664" حكم غرامة، و"64168" حكم مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة ، تم ضبط 18 تشكيلا عصابيا، ضمت 53 متهماً، ارتكبوا 105 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 165 قضية أحداث، و7788 قضية مرافق، و25 سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض 48 حادثا "قتل عمد، سرقة بالإكراه ، حريق عمد، إنتحال صفة"، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 63 متهما.

وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تأمين تنفيذ 680 قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، الأوقاف، ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (232036) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (38432) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (270) قيادة تحت تأثير مخدر.