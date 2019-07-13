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ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

السبت، 13 يوليه 2019 01:23 م
ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء دقيق مدعم - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط 13 قضية دقيق مدعم و أقماح ضبط خلالها 14,950طن دقيق ، و173 قضية فى مجال مخالفات المخابز، 15 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، و6 قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم.

كما تم ضبط 34 قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها 36,864طن، 1608عبوةو 29 قضية فى مجال الغش الغير غذائى، ضبط خلالها 8,075طن منظفات، بلاستيك،صباغة 22546 عبوة وقطعة أدوية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية وإطارات سيارات وغيار سيارات وأدوات كهربائية وبطاريات.

وتسعى الأجهزة الأمنية لتنفيذاً توجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

 


سلع تموينية فاسدة

شرطة التموين

الغش الغذائى

مراقبة الاسواق

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