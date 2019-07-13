ضبط 10775 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى ضبط10775 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، وضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات 333 قضية متنوعة مخالفات قانون البيئة من دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 108 قضايا فى مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

وأستطاعت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبط 5 قضايا أموال عامة، وضبط 13 قضية مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات

وتسعى الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.