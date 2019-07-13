سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 12:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط 10775 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

السبت، 13 يوليه 2019 12:02 م
ضبط 10775 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة سرقة تيار كهربائى - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى ضبط10775 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة  ومخالفات شروط التعاقد، وضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات 333 قضية متنوعة مخالفات قانون البيئة من دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 108 قضايا فى مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

وأستطاعت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبط 5 قضايا أموال عامة، وضبط 13 قضية مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات

وتسعى الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.


سرقة تيار كهربائى

الضرائب

قانون البيئة

مصنفات

شرطة الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 10770 قضية سرقة تيار كهربائى فى 24 ساعة

الخميس، 11 يوليه 2019 12:46 م

ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:32 ص

ضبط 4 الآف قضية سرقة تيار كهربائى و32 قضية تلوث هوائى ومائى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:02 م

صور .. ضبط حالات سرقة تيار كهربائى فى حملة مكبرة بجمرك الإسكندرية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:03 ص

ضبط 10 الآف قضية سرقة تيار كهربائى و10 قضايا نشل ومخدرات بوسائل المواصلات

الأحد، 07 يوليه 2019 11:47 ص

ضبط قضايا سرقة تيار كهربائى بقيمة 63 مليون جنيه

السبت، 06 يوليه 2019 11:45 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة