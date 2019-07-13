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ضبط وتحرير 411 مخالفه مرورية فى الغربية

السبت، 13 يوليه 2019 11:30 ص
ضبط وتحرير 411 مخالفه مرورية فى الغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية مكبره لضبط المخالفين على الطرق السريعة والداخلية بمراكز ومدن المحافظة .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملات مرورية، أسفرت عن تحرير وضبط 411 مخالفة متنوعة شملت "عكس السير ، السير بدون لوحات معدنية ، السير عكس الاتجاة ، السير بدون رخصة قيادة". 

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون تراخيص ولوحات، كما تم تحصيل مبلغ 29 ألف و 600 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 


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الغربية

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