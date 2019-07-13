ضبط وتحرير 411 مخالفه مرورية فى الغربية

الغربية - محمد طارق

شنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية مكبره لضبط المخالفين على الطرق السريعة والداخلية بمراكز ومدن المحافظة .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملات مرورية، أسفرت عن تحرير وضبط 411 مخالفة متنوعة شملت "عكس السير ، السير بدون لوحات معدنية ، السير عكس الاتجاة ، السير بدون رخصة قيادة".

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون تراخيص ولوحات، كما تم تحصيل مبلغ 29 ألف و 600 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .