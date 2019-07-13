ضبط مواد مخدرة "استروكس وبانجو" خلال حملة أمنية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء إبراهيم مبارك، مدير الإدارة، من ضبط مواد مخدرة شملت مخدر الاستروكس والبانجو، وأسلحة خلال حملة أمنية.

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط "أ.م" 21 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية، والمتهم "ع.ع" 39 سنة، عاطل، ومقيم مركز إدفو، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وفـى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، تم ضبط "ى.ه" 19 سنة، عاطل، ومقيم مركز نصر النوبة، والسابق اتهامه فى قضية، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام، والمتهم "م.ح 22 سنة، عاطل، ومقيم قسم أول أسوان، والسابق اتهامه فى قضية، وبحوزته كمية من الأستروكس المخدر تزن 250 جرام وسلاح أبيض "كتر"، والمتهم "ش.ع" 25 سنة، عاطل، ومقيم مركز أسوان، وبحوزته كمية من الأستروكس المخدر تزن 250 جرام سلاح أبيض "كتر"، والمتهم "ا.ع" 25 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام وسلاح أبيض "سكين ".