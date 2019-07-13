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ضبط مزارع بحوزته 20 لفافة حشيش وسلاح نارى بالمنيا

السبت، 13 يوليه 2019 11:47 ص
ضبط مزارع بحوزته 20 لفافة حشيش وسلاح نارى بالمنيا حشيش - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات

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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز مطاى شمال محافظة المنيا، القبض على مزارع، بحوزته عدد من لفافات الحشيش بقصد الإتجار، وعُثر لديه على سلاح نارى فرد خرطوش.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وجود معلومات برصد أحد المتهمين بترويج المواد المخدرة بمركز مطاى، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم ويدعى "رضا. ر. م" ٣٥ عامًا، مزارع، ومقيم بدائرة بندر مطاى.

عُثر بحوزة المتهم على ٢٠ لفافة صغيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 1700 جنيه، وسلاح أبيض، وسلاح نارى فرد خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع، والفرد الخرطوش للدفاع عن النفس.

 تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 


المنيا

ضبط حشيش

سلاح نارى

مركز مطاى

مدير امن المنيا

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