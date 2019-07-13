ضبط عامل حاول السفر بجواز مزور وآخر حاول تهريب حشيش بملابسه بمطار سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت سلطات مطار سوهاج الدولى من إلقاء القبض على راكب أثناء محاولته السفر لإحدى الدول العربية باستخدام جواز سفر مزور وضبط راكب آخر أثناء محاولته تهريب قطعه من مخدر الحشيش بين طيات ملابسه الداخلية.

وترجع الواقعة عقب ورود بلاغين منفصلين من مركز شرطة جرجا الأول محرر بمعرفة قسم شرطة مطار سوهاج الدولى يتضمن ضبط حمادة ش ح م 29 سنة عامل ويقيم دائرة مركز منفلوط أسيوط، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره لدولة الأردن بجواز سفر مزور.

وجاء البلاغ الثانى والمحرر بمعرفة قسم شرطة مطار سوهاج الدولى أيضا يتضمن ضبط صابر م ا ف 46 سنة عامل ويقيم بناحية منشأة برديس دائرة مركز البلينا وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره لدولة الكويت وبحوزته قطعة كبيرة من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر تزن 100 جرام يخفيها بملابسه الداخلية.