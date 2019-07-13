ضبط عامل بمطعم قتل مُسنًا داخل مسكنه فى الجيزة

كتب محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى كشف ملابسات بلاغ تقدم به أحد المواطنين يعمل أمين مخزن بشركة أدوات طبية عن وفاة والده واشتباهه فى وفاته جنائياً.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة توصلت أن عامل بمطعم وراء قتل المجنى عليه، والاختباء بمنطقة الخصوص بالقليوبية ، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر باقتراضه مبلغ 10 آلاف جنيه من المجنى عليه "والد المبلغ" لإقامة مطعم ، إلا أنه أنفق المبلغ المالى ، ولدى مطالبة المجنى عليه برد المبلغ عقد العزم على قتله ، وفى سبيل ذلك توجه للشقة محل سكن المجنى عليه، وعقب دخوله قام بدفعه أرضاً وخنقه باستخدام حبل فأودى بحياته وفر هارباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.