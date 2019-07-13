سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 12:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط عامل بمطعم قتل مُسنًا داخل مسكنه فى الجيزة

السبت، 13 يوليه 2019 10:52 ص
ضبط عامل بمطعم قتل مُسنًا داخل مسكنه فى الجيزة حبس - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى كشف ملابسات بلاغ تقدم به أحد المواطنين يعمل أمين مخزن بشركة أدوات طبية عن وفاة والده واشتباهه فى وفاته جنائياً.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة توصلت أن عامل بمطعم وراء قتل المجنى عليه، والاختباء بمنطقة الخصوص بالقليوبية ، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر باقتراضه مبلغ 10 آلاف جنيه من المجنى عليه "والد المبلغ" لإقامة مطعم ، إلا أنه أنفق المبلغ المالى ، ولدى مطالبة المجنى عليه برد المبلغ عقد العزم على قتله ، وفى سبيل ذلك توجه للشقة محل سكن المجنى عليه، وعقب دخوله قام بدفعه أرضاً وخنقه باستخدام حبل فأودى بحياته وفر هارباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مقتل مسن

عامل

امن الجيزة

شركات الادوات الطبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس سائق توك توك ونجله لقتلهما مسن بهدف السرقة فى الإسكندرية

الأحد، 07 يوليه 2019 01:22 م

حبس المتهمين بسرقة وقتل مسن داخل مزرعة بالشرقية

السبت، 29 يونيو 2019 11:11 ص

كشف غموض مقتل مسن داخل مزرعة بناحية سيكم فى الشرقية

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:34 ص

النيابة تطلب سرعة كشف حقيقة مقتل مسن على يد عاطل بالسلام

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:00 ص

قاتل مسن بولاق الدكرور: ضربته بماسورة وطعنته لسرقة 300 جنيه وهاتف محمول

الخميس، 03 يناير 2019 01:33 م

3 قرارات اتخذتها النيابة لكشف غموض مقتل مسن داخل منزله فى بولاق الدكرور

الخميس، 03 يناير 2019 01:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة