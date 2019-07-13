ضبط عاطل وبحوزته كميات من الأقراص المخدرة فى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط عاطل وبحوزته كميات من الأقراص والمواد المخدرة من بينها مخدر الشابو "الأيس" الذى يصل ثمن الجرام منه إلى 5 آلاف جنيه، ولفافات للتقطيع والتجهيز للإتجار بها.

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز نبروه يفيد بتمكن مباحث المركز بقيادة الرائد محمد على، رئيس مباحث المركز من ضبط وإحضار " محمد. ع. ع " 32 عاما، عاطل، ومقيم بنبروه، وبحوزته حوالى 13 جراماا، و6 أكياس من مخدر الشابو "الأيس"، الذى يصل ثمن الجرام منه إلى 5 آلاف جنيه، و8 لفافات سلوفان للتقطيع والتجهيز، و600 قرص كبتاجون، ومبلغ مالى قدره 900 جنيه وهاتف محمول.

وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.