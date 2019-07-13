ضبط عاطلين بحوزتهما 33 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح

مطروح - حسن مشالي

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط عاطلين وبحوزة كل منهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "ياسر م م"- مواليد 1984، عاطل، مقيم فى مطروح وبحوزته 21 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 80 جراما.

وضبط "باسم ع ت"- مواليد 1993، عاطل، مقيم فى مطروح- وبحوزته 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 50 جراما.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.