ضبط سارق المتعلقات الشخصية من السيارات الملاكى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت وحدة مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط عاطل يقوم بسرقة المتعلقات الشخصية من السيارات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ للرائد أسامه مهران، رئيس مباحث أول الغردقة من مدير أغذية ومشروبات بفندق ومقيم - أول الغردقة لاكتشافه سرقة حقيبة يد سوداء اللون بداخلها مبلغ مالي 450 جنية من داخل السيارة ملكة حال تركه الزجاج مفتوح سهواً أثناء ركنها أمام سوبر ماركت كائن بمنطقة الكوثر "دائرة القسم".

بإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "احمد. م" عاطل ومقيم– قنا.

تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة عن طريق المغافلة، وتم ضبط المسروقات بإرشاده، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8326/2019 جنح قسم أول الغردقة .. وأخطرت النيابة العامة .