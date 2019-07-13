سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 10:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط سارق المتعلقات الشخصية من السيارات الملاكى بالغردقة

السبت، 13 يوليه 2019 10:01 ص
ضبط سارق المتعلقات الشخصية من السيارات الملاكى بالغردقة ضبط متهم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدة مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط عاطل يقوم بسرقة المتعلقات الشخصية من السيارات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ للرائد أسامه مهران، رئيس مباحث أول الغردقة من مدير أغذية ومشروبات بفندق ومقيم - أول الغردقة لاكتشافه سرقة حقيبة يد سوداء اللون بداخلها مبلغ مالي 450 جنية من داخل السيارة ملكة حال تركه الزجاج مفتوح سهواً أثناء ركنها أمام سوبر ماركت كائن بمنطقة الكوثر "دائرة القسم".

بإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "احمد. م" عاطل  ومقيم– قنا.                     

 تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة عن طريق المغافلة، وتم ضبط المسروقات بإرشاده، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8326/2019 جنح قسم أول الغردقة .. وأخطرت النيابة العامة .

 


البحرالاحمر

الغردقة

سرقة المتعلقات من السيارات

قسم اول الغردقة

سرقة حقيبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

السبت، 13 يوليه 2019 01:30 ص

ضبط 23 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالمطار

السبت، 13 يوليه 2019 12:53 ص

ضبط صاحب شركة بالإسكندرية نصب على المواطنين بزعم توظيفهم بالكويت

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:54 م

ضبط 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالمحلة

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:24 م

ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش وبندقية آلية بمطروح

الجمعة، 12 يوليه 2019 05:00 م

ضبط لص الوحدات السكنية بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

14 مليون دولار تفصل Avengers: Endgame عن الرقم القياسى لأكثر الأفلام إيرادا

14 مليون دولار تفصل Avengers: Endgame عن الرقم القياسى لأكثر الأفلام إيرادا

تفاصيل تجهيزات عودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر بعد غياب 20 سنة × 21 معلومة

تفاصيل تجهيزات عودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر بعد غياب 20 سنة × 21 معلومة

نصف نهائى أمم أفريقيا 2019.. 3 مدربين يظهرون للمرة الأولى وجيريس الأكثر خبرة

نصف نهائى أمم أفريقيا 2019.. 3 مدربين يظهرون للمرة الأولى وجيريس الأكثر خبرة

كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة