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صور.. العاصفة بارى تتحول لإعصار مع وصولها إلى ولاية لويزيانا الأمريكية

السبت، 13 يوليه 2019 06:32 م
صور.. العاصفة بارى تتحول لإعصار مع وصولها إلى ولاية لويزيانا الأمريكية هطول الأمطار فى ولاية لويزيانا
(رويترز)

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قال المركز الوطنى للأعاصير، إن العاصفة بارى اشتدت قوتها وتحولت إلى إعصار اليوم السبت مع وصولها ولاية لويزيانا الأمريكية محملة برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كيلومترا فى الساعة، وإن من المتوقع مرور مركز الإعصار بالساحل خلال ساعات.

وأضاف المركز فى نشرة أصدرها أن من المتوقع كذلك أن يضعف بارى سريعا مع اقترابه من الشاطئ، وأن تقل قوته إلى ما دون عاصفة مدارية خلال فترة تتراوح بين 24 و36 ساعة.

ارتفاع الأمواج
ارتفاع الأمواج

 

الاستعدادت فى ولاية لويزيانا الأمريكية
الاستعدادت فى ولاية لويزيانا الأمريكية

 

الأمطار فى ولاية لويزيانا الأمريكية
الأمطار فى ولاية لويزيانا الأمريكية

 

الجيش يستعد لانقاذ المواطنين
الجيش يستعد لانقاذ المواطنين

 

الطقس السيئ فى ولاية لويزيانا الأمريكية
الطقس السيئ فى ولاية لويزيانا الأمريكية

 

العواصف تتشكل بمحيط ولاية لويزيانا الأمريكية
العواصف تتشكل بمحيط ولاية لويزيانا الأمريكية

 

ناقلات الجنود فى ولاية لويزيانا الأمريكية
ناقلات الجنود فى ولاية لويزيانا الأمريكية

 

هطول الامطار
هطول الامطار

 

 


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أخبار أمريكا

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