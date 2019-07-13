صور.. العاصفة بارى تتحول لإعصار مع وصولها إلى ولاية لويزيانا الأمريكية

(رويترز)

قال المركز الوطنى للأعاصير، إن العاصفة بارى اشتدت قوتها وتحولت إلى إعصار اليوم السبت مع وصولها ولاية لويزيانا الأمريكية محملة برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كيلومترا فى الساعة، وإن من المتوقع مرور مركز الإعصار بالساحل خلال ساعات.

وأضاف المركز فى نشرة أصدرها أن من المتوقع كذلك أن يضعف بارى سريعا مع اقترابه من الشاطئ، وأن تقل قوته إلى ما دون عاصفة مدارية خلال فترة تتراوح بين 24 و36 ساعة.



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