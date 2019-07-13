شرطة جبل طارق تفرج عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة

رويترز

قالت شرطة جبل طارق يوم الجمعة إنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية جراس 1 الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم بعد احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي للاشتباه بانتهاك العقوبات الأوروبية بنقلها النفط إلى سوريا.

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق امس الجمعة إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد الطاقم بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم الإفراج عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط . ولم تدل بتفاصيل ولكنها قالت إن التحقيقات جارية وإن الناقلة ما زالت محتجزة.