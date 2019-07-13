سيناتور ديمقراطية: بايدن غير جاهز لسباق الرئاسة 2020

هاجمت السيناتور الديمقراطية، كامالا هاريس، منافسها الأوفر حظا فى سباق الانتخابات التمهيدية بالحزب الديمقراطى نحو انتخابات 2020، جو بايدن، مشيرة إلى أنه ليس جاهزا للسباق.

وبحسب صحيفة يو إس إيه توداى، السبت، علقت هاريس مجددا على مواجتها مع بايدن، نائب الريس السابق باراك أوباما، فى أول مناظرة تليفزيونية للمرشحين الديمقراطيين الذين يتسابقون نحو تمثيل الحزب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة "إذا كان هناك مرشح غير معد لمرحلة المناظرة العلنية، إذا فإنه ربما ليس جاهزا".

خلال أول مناظرة ديمقراطية عقدت أواخر يونيو الماضى، انتقدت هاريس منافسها بايدن وهاجمته بشدة حول بعض القضايا المتعلقة بالأمريكيين السود.

ومن بين أكثر من 20 مرشحا ديمقراطيا يتنافسون لخوض سباق الرئاسة أمام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 2020، يتصدر بايدن الاستطلاعات حتى بين الناخبين السود. ففى استطلاع للرأى أجرته مؤسسة ساوث كارولينا، الخميس الماضى، قال 41٪ من الرجال السود و41٪ من النساء السود أن بايدن سيكون المرشح الديمقراطى المفضل. مقابل 17٪ فقط من الرجال السود و9٪ من النساء السود اختاروا هاريس.