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سقوط مبيض محارة من الدور السادس بالمنصورة الجديدة أثناء العمل

السبت، 13 يوليه 2019 04:43 م
سقوط مبيض محارة من الدور السادس بالمنصورة الجديدة أثناء العمل جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيب مبيض محارة بإصابات خطيرة بعد سقوطه من الدور السادس أثناء العمل بأحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة المنصورة الجديدة.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز جمصة بوصول احمد عبد النبى محمود 25 مبيض محارة مقيم محافظة أسيوط أثر سقوط من علو.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء العمل على سقالة بالدور السادس اختل توازنه وسقط من أعلى وجارى توقيع الكشف عليه، وتحرير محضر بالواقعة.


الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز جمصة

سقوط عامل من الدور السادس

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