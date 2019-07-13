زوجة التاجر المنتحر فى عين شمس: "اتصل بيا وقالى خلى بالك من العيال"

كتب كريم صبحى

استمعت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، لزوجة تاجر انتحر بإطلاق النار على نفسه من فرد خرطوش، أحدثت فتحة دخول وخروج من رأسه.

وقالت زوجة المتوفى، أن يوم الحادث تلقت اتصالا من زوجها قال لها: "خلى بالك من باسنت والعيال عشان ده آخر يوم ليا"، ثم سمعت صوت إطلاق نار.

والبداية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا، بانتحار عامل داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى "محمود ا" مالك محل فرن كان يمر بأزمة مالية وتراكم الديون عليه، ويوم الحادث اتصل هاتفيا بزوجته وأوصاها برعاية أولادهما ثم أطلق النار على نفسه وانتحر حيث أخطرت الأجهزة الأمنية، النيابة العامة لمباشرة التحقيق.