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رئيس فنزويلا ينفى ارتباط أحد وزراء حكومته بحزب الله اللبنانى

السبت، 13 يوليه 2019 12:54 م
رئيس فنزويلا ينفى ارتباط أحد وزراء حكومته بحزب الله اللبنانى رئيس فنزويلا
كاراكاس / أ ش أ/

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نفى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أى ارتباط لوزير الصناعة فى حكومته طارق العيسمى، بـ"حزب الله" اللبنانى.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن مادورو، قوله فى خطاب خلال تجمع حضره العيسمى الذى يشغل منصب نائب الرئيس: "إن الحكومة الأمريكية تمضى وقتها فى مهاجمة وزير الصناعة لأنه ابن زوجين عربيين وينتمى إلى عائلة جزء منها فى سوريا وجزء منها فى لبنان".

وأضاف مادورو "يريدون ربطه بحزب الله، أعرف طارق وأعرفه بشكل جيد جدا، لم يتصل يوما بأى شخص من حزب الله".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، التى تدعم المعارض الفنزويلى خوان جوايدو، قد أدرجت طارق العيسمى فى فبراير 2017 على "لائحة مهربى المخدرات"، كما أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى فبراير الماضى أن حزب الله المدعوم من إيران وتعتبره واشنطن "منظمة إرهابية"، ينشط فى فنزويلا.

 


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