سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 03:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية ينصب قسًا جديدًا بكنيسة الشرابية

السبت، 13 يوليه 2019 03:22 م
رئيس الطائفة الإنجيلية ينصب قسًا جديدًا بكنيسة الشرابية الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الجمعة، فى احتفال تنصيب القس أرنست نادى راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بالشرابية بمحافظة القاهرة، وتكريم القس أيمن سامى الراعى السابق للكنيسة، وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية والشعبية.

كما شارك فى فعاليات برنامج الاحتفال القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس عاطف مهنى، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والدكتور القس مكرم نجيب، الراعى الإكرامى للكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والقس ثروت سمير، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى، والشيخ صموئيل باقى، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس يوسف سمير، راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والقس محسن منير، رئيس مجلس كنيسة الشرابية الحالى، والقس سامح لطفى، رئيس لجنة العمل الرعوى والكرازى بمجمع القاهرة، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، والشيخ مجدى وديع، عضو لجنة العمل الرعوى والكرازى بمجمع القاهرة، والشيخ سامى فوزى، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالشرابية.


اندريه زكي

الانجيلية

الشرابية

كنيسة الشرابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور..أندريه زكي يترأس احتفالات رسامة ٥ قساوسة جدد لكنائس أسيوط والمنيا الإنجيلية

السبت، 15 يونيو 2019 12:40 م

أندريه زكى يشهد تخريج دفعة من كلية اللاهوت الإنجيلية بكنيسة مصر الجديدة

الجمعة، 31 مايو 2019 03:51 م

أندريه زكى: نشكر الرئيس على ما يبذله لترسيخ دعائم دولة المواطنة والمساواة

السبت، 27 أبريل 2019 09:13 م

أندرية زكى بقداس عيد القيامة: قيامة المسيح تدعو لعدم الاستسلام وكسر الجمود

السبت، 27 أبريل 2019 07:41 م

بالأرقام ..أندريه زكى يكشف تفاصيل رؤية الهيئة الانجيلية فى العمل التنموى

الخميس، 28 فبراير 2019 07:22 م

أندريه زكى: اللقاءات الروحية تقدم فكر دينى يبنى المجتمع

الجمعة، 22 فبراير 2019 01:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة