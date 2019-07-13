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رئيس البرلمان العراقى: بلادنا بحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى

السبت، 13 يوليه 2019 08:10 م
رئيس البرلمان العراقى: بلادنا بحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
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أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم،السبت، أن بلاده بحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تقوية العلاقات بين الشعوب.

 

وقال مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني والوفد المرافق لها حيث بحث - بحضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية وأعضائها - العلاقات مع الاتحاد الأوربي".

 

وأشار الحلبوسي إلى أن "العراق اليوم أفضل بكثير لإقامة علاقات وثيقة ومتعددة بعد انتصاره في الحرب على الإرهاب.. وأن توجهات الحكومة العراقية ومجلس النواب هي الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي والدولي وبجميع المجالات بما ينعكس إيجابا على مصالح الشعب العراقي".

 

وأكد حرص مجلس النواب على تقوية علاقاته مع دول الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي وبرلمانات دول الاتحاد كافة.

 

من جانبها، أعربت موجيريني عن إعجابها بالتطور والاستقرار في العراق، مؤكدة استعداد الاتحاد لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ برنامجها الحكومي، وإعادة الإعمار والبناء في المدن المحررة.

 


العراق

الاتحاد الاوروبى

مجلس النواب العراقى

محمد الحلبوسى

الحكومة العراقية

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