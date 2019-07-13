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دراسة: الأوعية الدموية السليمة أفضل طريقة للوقاية من مرض الزهايمر

السبت، 13 يوليه 2019 10:00 م
دراسة: الأوعية الدموية السليمة أفضل طريقة للوقاية من مرض الزهايمر الزهايمر أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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إذا كنت قلقًا بشأن مرض الزهايمر ، فقد تكون أفضل طريقة للوقاية من ذلك هي الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية من خلال ممارسة الرياضة والنظام الغذائي والبقاء بعيداً عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، أوضح الباحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا أن الأوعية الدموية السليمة هي مفتاح صحة الدماغ في سن الشيخوخة.

وأظهرت الدراسة أن الشعيرات الدموية التالفة في الدماغ بغض النظر عن تشابك البروتينات غير الطبيعية - قد تمهد الطريق لعقود من الزهايمر قبل ظهور مشاكل الذاكرة.

وسيتم عرض هذا العمل - بالإضافة إلى آخر النتائج التي توصل إليها العشرات من علماء جامعة الزهايمر التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا - في مؤتمر جمعية مرض الزهايمر الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 18 يوليو في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس.

وجدير بالذكر أن مرض الزهايمر أحد أكبر التحديات الصحية في هذا القرن ، حيث يؤثر على ما يقدر بنحو 5.4 مليون أمريكي.

 

 


الزهايمر

الاوعية

الاوعية الدموية

مرض الزهايمر

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