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دراسة: الأطفال المولودين قبل أوانهم غير محظوظين فى الحب

السبت، 13 يوليه 2019 08:00 م
دراسة: الأطفال المولودين قبل أوانهم غير محظوظين فى الحب أطفال
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين ولدوا قبل الأوان قد يكونون غير محظوظين في الحب.

ووفقًا لموقع صحيفة " ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة لأكثر من أربعة ملايين شخص أن المولودين في أقل من 37 أسبوعًا كانوا أقل عرضة للدخول فى علاقة رومانسية بمعدل تقريبًا (28%).

وأظهرت الدراسات السابقة أن الأطفال "المولودين مبكراً" أكثر عرضة لخطر صعوبات التعلم ومشاكل الصحة العقلية في وقت لاحق من حياتهم.

وقد يتسبب ذلك في أن يكونوا خجولين ، محرجين اجتماعيًا وأقل ميلًا إلى المخاطرة.

ويعتقد علماء المملكة المتحدة الذين يقفون وراء هذه الدراسة الحديثة أن هذه الصفات تجعل من الصعب عليهم السيطرة على التحولات الاجتماعية مثل العثور على شريك.

وتم إجراء البحث من قبل جامعة وارويك وبقيادة الدكتور مارينا جولارت دي ميندونكا ، من قسم علم النفس.

وقال الدكتور "جولارت": "إن اكتشاف أن البالغين الذين وُلدوا قبل الأوان أقل احتمالًا لأن يكون لديهم شريك ، وأن يمارسوا الجنس وأن يصبحوا آباء ، لا يبدو أن السبب في ذلك هو ارتفاع معدل الإعاقة، لكن لديهم تفاعلات اجتماعية أفقر في الطفولة".

 

 


الاطفال الخدج

الحب

البلوغ

الولادة المبكرة

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