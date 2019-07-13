خفض مستوى النيكوتين فى السجائر سيؤدى لإقلاع 33 مليون شخص عن التدخين

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن 8 من بين كل 10 مدخنين، يعتقدون أن السجائر يجب أن تحتوي على القليل من النيكوتين حتى لا تسبب الإدمان، و في المتوسط تحتوي سيجارة واحدة على 10.2 ملج من النيكوتين لكل جرام من التبغ، ولكنها تختلف بشكل كبير بين كل منتج من كل علامة تجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، لا تحدد سقفا للنيكوتين، و وجد استطلاع جديد لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها " CDC"، لأكثر من 4000 شخص بالغ، أن 8 من الأمريكيين من كل 10 مدخنين، يريدون نيكوتين أقل في السجائر ، موضحة أنه اعتبارًا من عام 2017، كان أكثر من 34 مليون من البالغين الأمريكيين يدخنون، ولكن ما يقرب من 70 % منهم يرغبون في الإقلاع.

وأوضحت الصحيفة، أنه قد لا يكون النيكوتين أكثر مكونات السجائر ضرراً على الصحة العامة، ولكنه المسئول عن إدمان التبغ، وتأمل هيئة الأغذية والأدوية" FDA "، أنه من خلال وضع حد صارم عليه يمكن إنقاذ حياة 8.5 مليون شخص بحلول عام 2100.



تقليل النيكوتين فى السجائر

وقالت، لقد أدت الآثار المميتة للتدخين، وحملات الصحة العامة ضد السجائر، إلى انخفاض معدلات التدخين إلى مستويات قياسية.

وقال الدكتور برايان كينج، نائب مدير قسم الأبحاث في مكتب مكافحة التدخين، والصحة، في مركز السيطرة على الأمراض، "لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في الحد من تدخين السجائر على مدار نصف القرن الماضي، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة على السكان، ومع ذلك، فإن تنظيم منتجات التبغ في الولايات المتحدة واسع، ومتساهل مقارنة بمعظم الدول الأخرى".

تشرف هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، على المكونات التي يمكن تضمينها في السيجارة الأمريكية، وكيفية صنعها، ووضع العلامات عليها وبيعها، لكنها لا تصل إلى حد وصف مقدار النيكوتين والسكر، والأمونيا، والتبغ، أو المكونات الأخرى التي يمكن أن تكون في السجائر التي تباع في الولايات المتحدة، والنتيجة هي مجموعة واسعة من مستويات النيكوتين من سيجارة إلى أخرى، وفقًا لتقرير عام 2017، حيث توجد أنواع من السجائر تحتوي على 7.6 ملج من النيكوتين، فلا يزال التدخين مسئولاً عن 480 ألف حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة، لقد قدرت إحدى الدراسات أنه إذا تم إقراره قانونًا بصيغته الحالية، فإن اقتراح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، سيؤدي إلى إخراج 33 مليون شخص من طريق التدخين، ومنع الوفيات، والأمراض المرتبطة بالتدخين.

وأكد الدكتور كينج، "إن خفض مستويات النيكوتين في السجائر يمكن أن يساعد المدخنين الحاليين على الإقلاع عن التدخين، ويجعل من غير المحتمل للأجيال القادمة أن تدمن هذه المنتجات".

وأضافت الصحيفة: لم تحدد"FDA " بعد مستوى النيكوتين الذي ستعتبره مقبولاً، لكنها تعد بأنها ستطبق "أفضل علم" متاح على قرارها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أياً كان المستوى الذي تحدده هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، فإن تقرير مركز السيطرة على الأمراض الجديد يشير إلى أن الأمريكيين يفضلون على نطاق واسع مستويات النيكوتين المنخفضة.

و وجد الاستطلاع الجديد، الذي أجراه مع 4.037 أمريكيا فوق سن 18، أن 81 % من الأشخاص الذين لم يدخنوا قط، و 81% من المدخنين الحاليين، و 84 % من المدخنين السابقين، جميعهم يفضلون جعل محتوى النيكوتين أقل، وبالتالي فإن السجائر تصبح أقل إدمانًا.

وقالت مديرة مكتب مكافحة التدخين والصحة في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC ": "السجائر وغيرها من منتجات التبغ مسئولة عن العبء الثقيل للوفاة، والمرض الناجم عن استخدام التبغ، في الولايات المتحدة الأمريكية، إن خفض مستويات النيكوتين في السجائر يمكن أن يساعد المدخنين الحاليين على الإقلاع عن التدخين، ويجعل من غير المحتمل للأجيال القادمة أن تدمن هذه المنتجات".