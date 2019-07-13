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خبير مناخ زراعى يقدم روشتة لمزارعى الأرز لتجنب مخاطر اصفرار المحصول

السبت، 13 يوليه 2019 10:42 ص
خبير مناخ زراعى يقدم روشتة لمزارعى الأرز لتجنب مخاطر اصفرار المحصول زراعات الأرز- أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف الدكتور محمد فهيم، خبير المناخ الزراعى، إن هناك العديد من مزراعى الأرز الموسم الحالى يشتكون من اصفرار أطراف أوراق الأرز العليا وجفاف الأوراق السفلى واصفرار عام وضعف للنمو وخاصة الأرز "البدار" والمنزرع فى النصف الثانى من مايو الماضى.

وأكد فهيم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعراض اصفرار أطراف أوراق الأرز العليا وجفاف الأوراق السفلى، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة المتتالية، وأيضا ارتباك فى عملية الامتصاص نتيجة التقلبات الجوية خلال الفترة الاولى من الزراعة وخاصة الموجة شديدة الحرارة الفترة الأسبوع الماضى، موضحا أن سبب تراجع النمو نقص فى الفسفور والبوتاسيوم بالتحديد وتقزم النباتات بسبب نقس الزنك.

وأوضح خبير المناخ، أن علاج اصفرار اطراف أوراق الأرز، تبدا فى اضافة من 10 – 12 كجم حامض فسفوريك 70% من اقرب رية على أن تضاف على مرتين واحذر من اضافة حامض الكبريتيك "مية النار".. حامض الفسفوريك هيقضى الغرض، التسميد المستخدم يكون فقط اما سلفات نشادر او نترات كالسيوم خلال الفترة دى بمعدل 75 ك سلفات نشادر، 50 كجم نترات كالسيوم، بالإضافة الى تجفيف الحقل بعد ذلك لمدة 2-3 أيام ثم الرى مع زيادة مياه الرى بالتدريج مع زيادة عمر النبات.

وتابع "فهيم" أنه لابد من الرش المكثف بمحلول كبريتات زنك 2 % بمعدل 4 كيلوجرام للفدان ويفضل الرش بالمساء (بعد العصر)، أو 2 كيلو زنك مخلبى للفدان فى 200 لتر ماء لكل فدان. (الزنك منظم حركة الهرمونات حتى لا يحدث زيادة فى هرمونات الهدم والتنفس نتيجة زيادة الاجهاد الحرارى وزيادة معدلات "البخر "، والرش بالأحماض الأمينية التى تحتوى على فولفيك او أمينو برولين أو هيدروكسى برولين 1 كيلوجرام للفدان + المخلوط التالى ( 400 جم طحالب بحرية + 500 جم عناصر عالى الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان).

 

 


المناخ الزراعى

محصول الأرز

اصفرار الأرز

الاجهاد الحرارى

نمو الأرز

الموجة الحارة

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