حيوان مجهول يعقر 14 شخصا بقرى مركز الفشن فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب 14 شخصًا بينهم 5 أطفال، اليوم السبت، بالوجه والرأس بعدما عقرهم حيوان مجهول فى 5 قرى بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف وتم نقلهم للمستشفى.

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى المصابين وهم"مصطفى عبد الغنى محمود" 64 سنة، مقيم بقرية الشقر،"أحمد رجب مراد" 6 سنوات، مقيم بقرية القضابى، "أحمد نور الدين" 23 سنة، مقيم بقرية القضابى،"منه رزق على" 9 سنوات مقيمة بقرية الفنت الشرقية، "محمد طه حنفي" 8 سنوات، مقيم بقرية الزرابى،"مصطفى أحمد عبد الرحيم" 12 سنة، مقيم بقرية الفنت الشرقية.

كما تم نقل "ثناء السيد أحمد" 45 سنة، مقيمة بقرية القضابى،"إسماعيل إسماعيل رضوان" 33 سنة، مقيم بقرية القضابى،" أيمن ربيع خليفة" 25 سنة، مقيم بقرية الشقر،"عبد الله عبد الله طلب" 40 سنة، مقيم بقرية الشقر،"نشوى شكرى رياض" 25 سنة، مقيمة بقرية الفنت،"جاد جمعه عكاشة" 5 سنة، مقيم بقرية الشراهنة،"أسماء ربيع عبد السميع" 13 سنة، مقيمة بقرية الفنت الشرقية،" طه ربيع عبد الحليم" 36 سنة، مقيم بقرية الفنت الشرقية، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإعطاء الأمصال اللازمة لهم.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بنى سويف، إن مستشفى الفشن المركزى قاموا بإعطاء الأمصال اللازمة للمصابين بعد أن تحسنت حالتهم الصحية وخرجوا فورًا بعد تلقيهم العلاج.