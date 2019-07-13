حلف الناتو يعلن مقتل جندى أمريكى فى أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلنت مهمة الدعم الحازم التابعة لقوات حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى أفغانستان، اليوم السبت، مقتل جندى أمريكى فى أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن بيان صادر عن قوات الناتو، أن أحد أعضاء الخدمة الأمريكية قُتل اليوم فى أفغانستان، ولم يذكر البيان مكان أو ظروف مقتل الجندى، وقال إنه حجب اسمه لحين إشعار عائلته.

يشار إلى أنه يوجد نحو 20 ألف جندى أجنبى فى أفغانستان ومعظمهم أمريكيون فى إطار مهمة لحلف شمال الأطلسى تقودها الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها، كما تقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب.

وتعانى أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسى (الناتو) من جهة، وبين مسلحى حركة طالبان التى تسيطر على مساحات من أراضى البلاد، فى وقت يقوم تنظيم داعش الإرهابى بمحاولة تقوية نفوذه باستمرار فى أفغانستان.