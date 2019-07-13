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حجز صاحب مستودع بتهمة تهريب 225 أسطوانة بوتاجاز فى المعادى

السبت، 13 يوليه 2019 05:45 م
حجز صاحب مستودع بتهمة تهريب 225 أسطوانة بوتاجاز فى المعادى اسطوانات غاز_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، بحجز صاحب مستودع قبل تهريبه 225 أسطوانة بوتاجاز مدعمة للسوق السوداء، وذلك على ذمة تحريات المباحث.

 

وتمكن ضباط مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، من ضبط صاحب مستودع بوتاجاز وبائع متجول بدائرة قسم شرطة المعادى، لحيازته وتجميعه أعداد من أسطوانات البوتاجاز المدعمة من قِبل الدولة قدرها 225  أسطوانة بوتاجاز من الحجم المخصص للأغراض المنزلية، عن طريق التلاعب فى السجل والاستيلاء عليها، تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى المقرر لها، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفره الدولة للمواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


المعادى

نيابة المعادى

قسم المعادى

مستودع أنابيب

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